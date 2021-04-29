Ірина Білик пояснила своє захоплення пластичними операціями: Вирішила трохи "завеселити" обличчя

Ірина Білик ніколи не приховувала своєї любові до пластичних операцій і косметологічних процедур. Співачка зізналася, чому вирішила лягти під ніж

Співачка Ірина Білик вирішила бути відвертою під час інтерв'ю для програми "Моя правда". Вона не тільки вперше розповіла про свого брата , але і чесно відповіла, скільки пластичних операцій робила.

За словами артистки, на першу операцію вона зважилася в 30 років.

"Ще мої колеги знущалися, що я народила, що вже не повернуся. Це говорили в кулуарах. Я плакала. У мене весь час в моєму житті були" благаючі "очі, як ніби я плачу, трохи нависали. Це у мене від тата" , – поділилася одкровенням артистка.

Ірина Білик в молодості Фото: instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Зустріч з другим президентом України Леонідом Кучмою остаточно переконала співачку, що в своїй зовнішності потрібно щось міняти.

"Леонід Данилович Кучма підходить до мене, дивиться мені в очі і каже:" Ірина, а чого це у вас такі сумні очі? ". Я тоді подумала:" Ну все, потрібно точно щось робити з очима, якщо вже президент зауважив , що вони такі сумні ". Тоді я вирішила трохи" завеселити "своє обличчя" – зізналася Ірина Білик.

Однією операцією артистка не обмежилась, потім вона вирішила зробити ринопластику.

"У мене є грузинська кров і від Грузії у мене залишився ніс з горбинкою. Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. І я попросила горбочок трохи прибрати. Але не повністю, тому що не хотіла, щоб люди побачили іншу жінку", – розповіла співачка.

Але також Ірина Білик робила підтяжку обличчя і уколи краси.

Пропонуємо подивитися, як з роками змінилася зовнішність популярної співачки.

Ірина Білик до і після пластичних операцій Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Ірина Білик до і після пластичних операцій Фото: instagram.com/bilyk_iryna, irinabilyk.com

Ірина Білик до і після пластичних операцій Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Ірина Білик до і після пластичних операцій Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Раніше Ірина Білик розповіла про розлучення з чоловіком.

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