Ірина Білик розкрила головний секрет своєї сім'ї: У мого брата психічні розлади

Співачка вперше розповіла про своє рідного брата Сергія, який страждає на психічне захворювання

Після новини про розлучення Ірина Білик зробила ще одне відверте зізнання в програмі "Моя правда".

Ірина розповіла, що її покійна мама не хотіла афішувати цю історію.

"У мене є рідний брат Сергій. Йому 40 років. Він має психічні розлади. Ні дня він не працював. П'ять років він не виходив на вулицю взагалі", – поділилась артистка.

Ірина Білик Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Після смерті мами її брат живе один в квартирі. Ірина разом з одним ще своїм братом Юрієм піклуються про Сергія.

"Зараз я намагаюся пояснити йому, що треба якось жити таким життям, яким живуть люди. Я хотіла поліпшити його життя, але поки не можу цього зробити", – сказала Ірина Білик.

Але українська співачка не втрачає віри в краще.

"Поки все, що я можу для нього зробити – це надсилати продукти і утримувати його. Я люблю його і щиро сподіваюся, що він виросте", – зізналася Ірина Білик.

Раніше Ірина Білик показала подарунок, про який мріяла з дитинства.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися