После скандала Ирина Билык передумала ехать на "Славянский базар"

Планировалось, что звезда будет развлекать публику на открытии гала-концерта в июле этого года, однако на днях имя артистки убрали с афиши фестиваля

Украинская певица отказалась от "Славянского базара" в 2021 году Фото: instagram.com/bilyk_iryna

51-летняя украинская певица Ирина Билык все-таки не едет на музыкальный фестиваль "Славянский базар", хотя ранее ее участие публично анонсировалось. Ранее отказалась от выступления и Тина Кароль.

Об этом сообщает издание "Народные новости Витебска".

Планировалось, что звезда будет развлекать публику на открытии гала-концерта в июле этого года, однако на днях имя артистки убрали с афиши фестиваля. Свое решение певица комментировать не стала.

Отметим, что немало артистов отказались от участия в "Славянском базаре" из-за политических убеждений. Однако со стороны Ирины Билык это весьма неожиданный шаг: в январе этого года она выступала перед Александром Лукашенко, а также вместе с победительницей "Х-фактора" Елиной Иващенко появилась на грандиозном приеме в Минске.

К слову, артистка участвовала в "Славянском базаре 2020".

Ранее мы писали, что ВСУ опровергли участие Оксаны Антонюк в Славянском базаре.



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