ЗСУ спростували участь Оксани Антонюк в Слов'янському базарі

Заслужена артистка України не планувала брати участь у щорічному фестивалі

Скандали навколо "Слов'янського базару", виступати на якому відмовилися багато українських артистів, не вщухають. Цього разу з'явилася інформація про те, що новою ведучою фестивалю стала Оксана Антонюк – режисерка-постановниця ансамблю пісні і танцю. Тепер це спростували в військово-музичному управлінні Збройних Сил України.

Як повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ, Оксана Антонюк не планувала і не збирається брати участь в "Слов'янському базарі".

Оксана Антонюк Фото: Оксана Антонюк / Facebook

"7 квітня 2021 року низка інтернет-ресурсів опублікувала новину під заголовком "Славянский базар" объявил новую ведущую – режиссера Ансамбля Вооруженных Сил Украины". Військово-музичне управління Збройних Сил України повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Організатори фестивалю не зверталися особисто до режисера-постановника Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Оксани Антонюк", – йдеться в заяві.

До цього сама заслужена артистка України сама прокоментувала з'явилися фейк-ньюз. Виданню "Детектор Медіа" вона повідомила, що організатори могли оголосити її ім'я, тому що їм потрібно було заявити когось від України.

Це вже не перший скандал, який розгортається напередодні "Слов'янського базару". В афіші були заявлені артисти, які навіть не мали наміру брати участь в фестивалі. Тим часом деякі ведучі та артисти навмисно відмовилися від участі, щоб підтримати білорусів, які протестують проти нинішньої влади в Білорусі.

Раніше в Мережі розгорівся скандал через те, що Олег Винник заявлений як гість фестивалю "Слов'янський базар".

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