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Тіна Кароль виправдалася за свою заяву про Слов'янський базар: вона на конкурс не поїде

Сьогодні, 08:49

Раніше в ефірі білоруського телеканалу співачка заявила, що приїде на концерт

Співачка Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль спростувала інформацію про те, що вона братиме участь у "Слов'янському базарі-2021". Раніше на білоруському ТБ співачка сказала, що приїде на конкурс, а тепер заперечує свої слова.

Виявляється, Кароль мала на увазі, що вона має намір приїхати в Білорусь із сольними концертами. Про це заявили представники зірки виданню НВ.

"Питання про участь Тіни Кароль у Слов'янському базарі 2021 було поставлено каналом ОНТ в інтерв'ю по Zoom з переривчастим зв'язком. Відповідаючи на питання, співачка мала на увазі, що збирається в майбутньому приїхати до Білорусі зі своїми сольними концертами. Участь співачки у фестивалі "Слов'янський базар-2021" не заплановано", – відповіли у Тіни.

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Нагадаємо, що навколо "Слов'янського базару", який проходить у Вітебську за підтримки президента Олександра Лукашенка, розгорівся скандал. У зв'язку з протестами проти його режиму білоруси закликають зарубіжних артистів ігнорувати запрошення на білоруські фестивалі та інші заходи.

Від участі в "Слов'янському базарі-2021" вже відмовилися MARUV, Олег Винник, Еліна Іващенко та інші.

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