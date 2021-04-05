Український ведущий потрапив у скандал через організаторів Слов'янського базару

Організатори анонсували участь ведучого, не чекаючи його згоди вести фестиваль

Після того як ведущий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Тимур Мірошниченко відмовився вести скандальний "Слов'янський базар" у Білорусі , організатори вже встигли оголосити ім'я нового ведучого заходу.

На офіційному сайті фестивалю сказано, що в цьому році захід від України проведе Андрій Доманський.

Сам Андрій Доманський вже встиг відреагувати на новину і все спростувати. В Instagram він написав, що йому довелося відключити коментарі через негатив в соцмережах. Він зазначив, що його кандидатуру організатори дійсно розглядали, але він згоди вести захід не давав.

Андрій Доманський Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Мою кандидатуру дійсно розглядали в якості ведучого, але офіційної згоди з мого боку немає, і не буде", – написав ведущий.

Нагадаємо, білоруси закликають артистів ігнорувати запрошення на білоруські фестивалі та інші заходи, так як в країні вже більше півроку тривають протести проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Раніше на офіційному сайті фестивалю з'явилася інформація, що Олег Винник виступить на "Слов'янському базарі" . Сам артист поки коментарів з цього приводу не дає.

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