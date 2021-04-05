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Український ведущий потрапив у скандал через організаторів Слов'янського базару

Сьогодні, 16:18

Організатори анонсували участь ведучого, не чекаючи його згоди вести фестиваль

Після того як ведущий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Тимур Мірошниченко відмовився вести скандальний "Слов'янський базар" у Білорусі , організатори вже встигли оголосити ім'я нового ведучого заходу.

На офіційному сайті фестивалю сказано, що в цьому році захід від України проведе Андрій Доманський.

Сам Андрій Доманський вже встиг відреагувати на новину і все спростувати. В Instagram він написав, що йому довелося відключити коментарі через негатив в соцмережах. Він зазначив, що його кандидатуру організатори дійсно розглядали, але він згоди вести захід не давав.

Андрій Доманський
Андрій Доманський
Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Мою кандидатуру дійсно розглядали в якості ведучого, але офіційної згоди з мого боку немає, і не буде", – написав ведущий.

Нагадаємо, білоруси закликають артистів ігнорувати запрошення на білоруські фестивалі та інші заходи, так як в країні вже більше півроку тривають протести проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Раніше на офіційному сайті фестивалю з'явилася інформація, що Олег Винник виступить на "Слов'янському базарі" . Сам артист поки коментарів з цього приводу не дає.

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Слов'янський базар Андрій Доманський
Джерело: instagram.com/andreydomanskyi
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