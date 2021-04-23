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Ірина Білик показала подарунок, про який мріяла з дитинства: фото

Сьогодні, 17:46

Свій новий транспортний засіб відома співачка порівняла з її автомобілем Tesla

Ірина Білик, яка показала архівне фото, з самого дитинства мріяла про самокат. Тепер її бажання здійснилося, і артистка отримала в подарунок триколісний електричний самокат. Фото з презентом співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. До слова, самокат Білик порівняла зі своїм електричним автомобілем Tesla.

"Збулася мрія дитинства, мені подарували самокат. І, до речі, він теж, як і моя Tesla, електричний – їздить на батареї.
А як ви ставитеся до того, щоб більшість транспортних засобів їздило на електриці?"- поцікавилася у шанувальників Ірина.

Ірина Білик
Ірина Білик
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях багато підписників артистки зазначили, що поки, на жаль, в Україні незручно користуватися електричним транспортом, оскільки під нього погано розвинена інфраструктура у великих містах та інших населених пунктах.

Нагадаємо, чоловік Ірини Білик розповів, як робив посмертний грим Людмилі Гурченко.

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Ірина Білик
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