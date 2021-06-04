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Єлизавета II заборонила вимовляти своїй вагітній внучці одне слово

Сьогодні, 14:52

У королівській родині є свої правила. Єлизавети II віддає перевагу, щоб слова "вагітна" британські монархи не говорили

Єлизавета II і принцеса Беатріс з чоловіком
Єлизавета II і принцеса Беатріс з чоловіком
Фото: Getty Images

У королівській родині справжній бебі-бум. Зовсім скоро на світ з'явиться дочка Меган Маркл і принца Гаррі. А не так давно про свою вагітність повідомила внучка Єлизавети II принцеса Беатріс.

Дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон чекає появи на світ первістка в кінці цього року. Батько майбутнього малюка – магнат-мільйонер Едоардо мапелло-Моцці. Як пише Express, майбутнім батькам доведеться змінити свій лексикон при спілкуванні з королевою під час запланованого візиту.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці стануть батьками в перший раз
Принцеса Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці стануть батьками в перший раз
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Виявляється, слово "вагітна" Єлизавета II вважає вульгарним. Королева воліє говорити – "по-сімейному".

Зазначається, що Єлизавети II зраділа новина про те, що стане прабабусею в 12-й раз.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо мапелло Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони стануть батьками. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", – сказано було на сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Нагадаємо, що зовсім скоро ще одну правнучку королеві подарує принц Гаррі і Меган Маркл. Пара стане батьками вдруге. Раніше повідомлялося, що з сином герцогів Сассекськів – Арчі Її високість спілкується по відеозв'язку.

Королівська сім'я
Королівська сім'я
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Також з'явилася інформація, що після скандальних одкровень Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Британії в наступному році. Візит онука і його дружини приурочений до 70-річного ювілею правління королеви.

Королева є монархом, який править найдовше в історії Британії. Більше цікавих фактах з біографії Єлизавети II – дивіться в сюжеті:

Також пропонуємо дізнатися, чому жителі Британії шукають в Google інформацію про пальці спадкоємця на британський престол принца Чарльза

Раніше в Мережі з'явилося архівне фото, як Єлизавета II виглядала в 14 років.

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