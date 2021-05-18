Єлизавета II на підборах посадила понад 1,5 тисячі дерев: архівні фото

Королівський палац оприлюднив архівні фотографії Її Величності в молодості

Королева Єлизавета II Фото: instagram.com/theroyalfamily

Зараз 95-річну королеву Єлизавету II, яка вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці, рідко можна побачити з лопатою в руці. На новому знімку, опублікованому в офіційному королівському Instagram-акаунті Її Величність відображена в гумових чоботях в саду Віндзора. Там Єлизавета разом із принцом Чарльзом посадили дерево.

Мати і син запустили акцію до 70-річчя правління монархині. Виявляється, з того моменту, коли Єлизавета II стала королевою (69 років тому), вона висадила більше 1,500 дерев.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

У сторіс також є чорно-білі і кольорові фото королеви, на яких вона в сукні і на підборах садить дерева.

Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

Зазначимо, що після смерті принца Філіпа, син королеви – принц Чарльз завжди супроводжує Її Величність на заходах.

Раніше ми розповідали, як змінювався стиль королеви за роки її правління.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися