Єлизавета II на підборах посадила понад 1,5 тисячі дерев: архівні фото
Королівський палац оприлюднив архівні фотографії Її Величності в молодості
Зараз 95-річну королеву Єлизавету II, яка вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці, рідко можна побачити з лопатою в руці. На новому знімку, опублікованому в офіційному королівському Instagram-акаунті Її Величність відображена в гумових чоботях в саду Віндзора. Там Єлизавета разом із принцом Чарльзом посадили дерево.
Мати і син запустили акцію до 70-річчя правління монархині. Виявляється, з того моменту, коли Єлизавета II стала королевою (69 років тому), вона висадила більше 1,500 дерев.
У сторіс також є чорно-білі і кольорові фото королеви, на яких вона в сукні і на підборах садить дерева.
Зазначимо, що після смерті принца Філіпа, син королеви – принц Чарльз завжди супроводжує Її Величність на заходах.
Раніше ми розповідали, як змінювався стиль королеви за роки її правління.
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