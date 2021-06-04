Елизавета II запретила произносить своей беременной внучке одно слово
В королевской семье есть свои правила. Елизаветы II предпочитает, чтобы слова"беременна" британские монархи не говорили
В королевской семье настоящий беби-бум. Совсем скоро на свет появится дочка Меган Маркл и принца Гарри. А не так давно о своей беременности сообщила внучка Елизаветы II принцесса Беатрис.
Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон ожидает появления на свет первенца в конце этого года. Отец будущего малыша – магнат-миллионер Эдоардо Мапелли-Моцци. Как пишет Express, будущим родителям придется изменить свой лексикон при общении с королевой во время запланированного визита.
Оказывается, слово "беременна" Елизавета II считает вульгарным. Королева предпочитает говорить – "по-семейному".
Отмечается, что Елизаветы II обрадовалась новость о том, что станет прабабушкой в 12-й раз.
"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они станут родителями. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", – сказано было на странице королевской семьи в Instagram.
Напомним, что совсем скоро еще одну правнучку королеве подарит принц Гарри и Меган Маркл. Пара станет родителями во второй раз. Ранее сообщалось, что с сыном герцогов Сассекских – Арчи Ее высочество общается по видеосвязи.
Также появилась информация, что после скандальных откровений Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Британию в следующем году. Визит внука и его супруги приурочен к 70-летнему юбилею правления королевы.
Королева является монархом, который правит дольше всех в истории Британии. Больше интересных фактах из биографии Елизаветы II – смотрите в сюжете:
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Ранее в Сети появилось архивное фото, как Елизавета II выглядела в 14 лет.
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