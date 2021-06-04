Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II запретила произносить своей беременной внучке одно слово

Сегодня, 14:52

В королевской семье есть свои правила. Елизаветы II предпочитает, чтобы слова"беременна" британские монархи не говорили

Елизавета II и принцесса Беатрис с мужем
Елизавета II и принцесса Беатрис с мужем
Фото: Getty Images

В королевской семье настоящий беби-бум. Совсем скоро на свет появится дочка Меган Маркл и принца Гарри. А не так давно о своей беременности сообщила внучка Елизаветы II принцесса Беатрис.

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон ожидает появления на свет первенца в конце этого года. Отец будущего малыша – магнат-миллионер Эдоардо Мапелли-Моцци. Как пишет Express, будущим родителям придется изменить свой лексикон при общении с королевой во время запланированного визита.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями в первый раз
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями в первый раз
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Оказывается, слово "беременна" Елизавета II считает вульгарным. Королева предпочитает говорить – "по-семейному".

Отмечается, что Елизаветы II обрадовалась новость о том, что станет прабабушкой в 12-й раз.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они станут родителями. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", – сказано было на странице королевской семьи в Instagram.

Напомним, что совсем скоро еще одну правнучку королеве подарит принц Гарри и Меган Маркл. Пара станет родителями во второй раз. Ранее сообщалось, что с сыном герцогов Сассекских – Арчи Ее высочество общается по видеосвязи.

Королевская семья
Королевская семья
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Также появилась информация, что после скандальных откровений Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Британию в следующем году. Визит внука и его супруги приурочен к 70-летнему юбилею правления королевы.

Королева является монархом, который правит дольше всех в истории Британии. Больше интересных фактах из биографии Елизаветы II – смотрите в сюжете:

Также предлагаем узнать, почему жители Британии ищут в Google информацию о пальцах наследника на британский престол принца Чарльза

Ранее в Сети появилось архивное фото, как Елизавета II выглядела в 14 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон вакцинировалась от коронавируса: фото Принцы Гарри и Уильям обвинили корпорацию BBC в смерти их матери принцессы Дианы Елизавета II на каблуках посадила более 1,5 тысячи деревьев: архивные фото
Елизавета II королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа

Популярные статьи

Сегодня, 13:50Вкусно

Кускус – калорийная каша. С чем и когда ее нужно есть без вреда для здоровья

Сегодня, 13:22Психо

Лучше промолчать: ТОП-6 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Сегодня, 12:40Звездно

ТОП-5 неожиданных фактов об имениннице Анджелине Джоли. Такого вы точно не знали!

Сегодня, 11:25Events

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные

Вчера, 14:23Психо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

Вчера, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Вчера, 10:44Звездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

Вчера, 07:01Вкусно

3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

Вчера, 06:05Events

3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июняЗвездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

2 июняФаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

2 июняМодно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

2 июняПсихо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

2 июняВкусно

Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта

2 июняВкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
Ассия Ахат отмечает 56-летие: певица показала себя в купальнике
Ассия Ахат отмечает 56-летие: певица показала себя в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять