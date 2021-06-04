Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Британії – ЗМІ

Після всіх інтерв'ю герцоги Сассекські збираються зустрітися з королівською родиною. Візит пари буде приурочено до 70-річного ювілею правління королеви

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Наступного року Єлизавета II відзначить 70-річчя свого правління Британією. Букінгемський палац уже почав підготовку до святкування ювілею. На сайті вже навіть опублікували план, як проходитиме торжество. У червні 2022 року в Лондоні відбудеться парад, вуличні гуляння, а також концерт в Букінгемському палаці. Крім того, всіх британців очікують чотириденні вихідні. Приїхати до Лондона на платиновий ювілей планують Меган Маркл і принц Гаррі, які зовсім скоро стануть батьками вдруге. Про це повідомляє Daily Record.

Однак, на думку інсайдерів, присутність герцогів Сассекських на ювілеї буде незручною для королівської сім'ї.

"Плани герцогів Сассекських викличуть новий головний біль у королівської сім'ї. Де вони зупиняться, якщо приїдуть? Які заходи зможуть відвідати? Їх можна буде запросити на балкон Букінгемського палацу під час параду?" – сказав інсайдер.

Королівська сім'я Фото: instagram.com/kensingtonroyal

А за інформацією видання PageSix, королівська сім'я з нетерпінням чекає зустрічі з новою донькою Меган Маркл і принца Гаррі, яка повинна народитися з дня на день.

"Звичайно, запрошені, це сімейний захід!" – повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принц Гаррі планує приїхати в липні на відкриття пам'ятника принцесі Діані в Кенсингтонському палаці.

Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів Фото: Getty Images

Зазначається, що принци Гаррі та Вільям разом затвердили остаточний проєкт пам'ятника мами. Відкриття заплановано на 1 липня.

Нещодавно з'явилася інформація, що Кейт Міддлтон, незважаючи на скандальне інтерв'ю, готова піти на примирення з Меган Маркл заради дітей.

Кейт дружить зі своєю сестрою Піппою і братом Джеймсом, тому вона хоче, щоб син герцогів Сассекських спілкувався з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі.

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