Єлизавета II вдванадцяте стане прабабусею: принцеса Беатріс чекає первістка

Малюк народиться восени цього року. Про вагітність принцеси Беатріс стало відомо менше ніж за рік після її весілля з Едоардо Моццо

32-річна принцеса Беатріс, онука Єлизавети II, стане мамою вперше. Про це повідомляється на офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапелло Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони стануть батьками. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", – йдеться у повідомленні.

Дитина стане 12-м правнуком королеви Єлизавети II. Зазначимо, що цього літа Меган Маркл і принц Гаррі чекають поповнення в родині – у пари народиться дівчинка.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці стануть батьками в перший раз Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапелло Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію одруження в Віндзорському замку.

У каплиці всіх святих в Віндзорському парку, де відбувалася церемонія, були присутні Єлизавета II і нині покіний герцог Единбурзький.

Через кілька днів після одруження Беатріс і Едоардо вирушили у весільну подорож, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися