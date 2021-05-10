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Якою була Єлизавета II в 14 років: архівне фото королеви Великої Британії

Сьогодні, 13:44

У соцмережі з'явився кадр молодої Єлизавети в басейні. Королева зустрілася з представниками Королівського товариства порятунку життя – організації для запобігання утопленню

Єлизавета II
Єлизавета II
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великої Британії Єлизавета II, яка збирається скласти монарші обов'язки, поспілкувалася по відеозв'язку з представниками Королівського товариства порятунку життя. Про це йдеться на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

У 1941 році, коли Єлизаветі II було 14 років, вона отримала нагороду за порятунок життя – "Молоде дихання". У соцмережі був опублікований короткий відеозапис спілкування королеви з представниками товариства. У ролику відображено фрагменти розмови Її Величності, а також було показано фото королеви, на якому їй 14 років.

The Royal Family (@theroyalfamily)

Єлизавета II – покровителька Королівського товариства порятунку життя з 1952 року. Організація працює в 30 країнах Співдружності. Її головна мета – запобігання зростанню смертності через утоплення та поширення інформації про безпеку на воді.

Сьогодні утоплення залишається однією з найпоширеніших причин смерті в світі: щорічно гине близько 235 000 людей.

Раніше ми розповідали, що поліція Лондона затримала двох британців, які пробралися у Віндзорський палац, одну з резиденцій Єлизавети II.

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