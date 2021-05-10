Якою була Єлизавета II в 14 років: архівне фото королеви Великої Британії
У соцмережі з'явився кадр молодої Єлизавети в басейні. Королева зустрілася з представниками Королівського товариства порятунку життя – організації для запобігання утопленню
Королева Великої Британії Єлизавета II, яка збирається скласти монарші обов'язки, поспілкувалася по відеозв'язку з представниками Королівського товариства порятунку життя. Про це йдеться на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.
У 1941 році, коли Єлизаветі II було 14 років, вона отримала нагороду за порятунок життя – "Молоде дихання". У соцмережі був опублікований короткий відеозапис спілкування королеви з представниками товариства. У ролику відображено фрагменти розмови Її Величності, а також було показано фото королеви, на якому їй 14 років.
Єлизавета II – покровителька Королівського товариства порятунку життя з 1952 року. Організація працює в 30 країнах Співдружності. Її головна мета – запобігання зростанню смертності через утоплення та поширення інформації про безпеку на воді.
Сьогодні утоплення залишається однією з найпоширеніших причин смерті в світі: щорічно гине близько 235 000 людей.
Раніше ми розповідали, що поліція Лондона затримала двох британців, які пробралися у Віндзорський палац, одну з резиденцій Єлизавети II.
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