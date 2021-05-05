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Сосисочні пальці принца Чарльза увійшли в топ найпопулярніших запитів британців в Google. Дивіться чому (фото)

Сьогодні, 14:16

Жителі Великої Британії продовжують шукати в Google інформацію про пальці спадкоємця на британський престол принца Чарльза

Старший син Єлизавети II принц Чарльз, який недавно вперше вийшов у світ після смерті принца Філіпа, посів сьоме місце за найпопулярнішими запитами британців в Google. Точніше, не сам Чарльз, а його "сосисочні пальці". Але чому люди так одержимі ними?

Річ у тому, що кілька років тому уважні шанувальники королівської сім'ї виявили, що у принца Чарльза червоні і трохи опухлі руки. Тоді спадкоємець на британський престол повідомив, що це наслідок довгих перельотів, через які відбувається набряк. Відтоді щороку британці "гуглили" "сосисочні пальці" принца. А тепер, за даними Cornwall Live, "сосисочні пальці" принца Чарльза посіли сьоме місце в рейтингу найпопулярніших запитів британців в Google за останній рік.

Пальці принца Чарльза
Пальці принца Чарльза
Фото: Getty Images

Один з користувачів в Twitter відзначив:

  • "Пальці принца Чарльза більше схожі на сосиски, ніж на пальці".

У листопаді цього року принцу Чарльзу виповниться 73 роки. На цей момент він перший у черзі на британський престол.

Раніше стало відомо, що принц Філіп незадовго до смерті звернувся до Чарльза з трьома проханнями.

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