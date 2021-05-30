Кейт Міддлтон вакцинувалася від коронавірусу: фото

Найцікавіше, що на вакцинацію герцогиня прийшла в джинсах і топі

Кейт Міддлтон Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка анонсувала вихід власної книги, вакцинувалася від COVID-19. В офіційному Instagram-акаунті герцогів Кембриджських з'явилося відповідне фото.

Кейт ввели першу дозу препарату 28 травня в лондонському музеї науки.

"Я дуже вдячна всім, хто бере участь в процесі впровадження вакцини. Спасибі вам за все, що ви робите", – йдеться в повідомленні.

Герцогиня на знімку одягнена в білий топ і блакитні джинси, що підкреслюють її тонку талію. Мама трьох дітей виглядає неймовірно!

Тижнем раніше першу дозу вакцини отримав і сам принц Вільям. А ось яким препаратом вакцинувалася онук королеви – невідомо.

У грудні 2020 року в Британії почалася масова вакцинація препаратом від Pfizer і BioNTech, а з січня британцям почали вводити вакцину AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 в США.

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