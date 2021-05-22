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Україна знову обійшла Швейцарію – нові ставки букмекерів перед фіналом Євробачення

Сьогодні, 13:04

Напередодні довгоочікуваного фіналу конкурсу ситуація все більше загострюється, а фанати продовжують вболівати за своїх фаворитів. Усе це впливає на прогнози, які роблять букмекери

Go_A на "Євробаченні-2021"
Go_A на "Євробаченні-2021"
Фото: eurovision.tv

Напередодні гранд-фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться вже сьогодні, букмекери змінили ставки. Тепер Україна, яку представляє електрофолк гурт Go_A, знову піднялася на четверту позицію. Після другого півфіналу це місце займала Швейцарія. Потенційним переможцем "Євробачення" цього року, за прогнозами букмекерів, як і раніше залишається Італія.

Таблиця зі ставками букмекерів з'явилася на сайті Eurovisionworld. У десятку лідерів також увійшла Мальта, яка є одним з фаворитів цього року на конкурсі, а також Фінляндія, яка буквально "підірвала" другий півфінал.

У топ-10 країни розмістилися в наступному порядку: Італія, Франція, Мальта, Україна, Швейцарія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Сан-Марино і Литва.

Скріншот Eurovisionworld

Дивіться відео виступу Go_A в першому півфіналі "Євробачення":

Відео виступу Gjon`s Tears від Швейцарії у другому півфіналі "Євробачення-2021":

Якщо ви пропустили другий півфінал "Євробачення-2021", відео всіх виступів можна подивитися тут.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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