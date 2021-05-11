Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Євробачення – 2021: де і коли дивитися міжнародний конкурс

Сьогодні, 13:43

65-й міжнародний конкурс "Євробачення" відбудеться наступного тижня. Учасники вже прибули до Роттердаму

Підготовка до головного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" йде повним ходом. Учасники вже в Роттердамі репетирують свої номери. Виступ українського гурту Go_A журналісти визнали найкращим на першій репетиції міжнародного конкурсу.

Life Сьогодні розповідають, коли і де дивитися "Євробачення – 2021".

Перший півфінал "Євробачення" пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня , а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

В Україні "Євробачення -2021" транслюватимуть два телеканали – СТБ і UA: Перший в 22:00.

Група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" в першому півфіналі:

Литва

Словенія

Росія

Швеція

Австралія

Північна Македонія

Ірландія

Кіпр

Норвегія

Хорватія

Бельгія

Ізраїль

Румунія

Азербайджан

Україна

Мальта

Нагадаємо, зараз букмекери пророкують перемогу представниці Франції – Барбарі Праві.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Маніжа виступила на сцені Євробачення: як пройшла перша репетиція представниці Росії Українці Go_A вирушили до Роттердама на Євробачення: фото з аеропорту Холостячка Злата Огнєвіч підготувала сюрприз для фанів Євробачення. Це новий експеримент співачки
Євробачення Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Вчора, 18:20Фаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

Вчора, 16:22Зірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

Вчора, 15:12Зірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

Вчора, 12:48Зірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на сьогодні 10 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, гроші – не головне в житті

9 травняЗірково

Бузова зганьбилася, співаючи російський гімн (відео)

9 травняЗірково

12 балів від Греції та Італії: фани Євробачення захопилися номером Go_A після першої репетиції (відео)

9 травняЗірково

alyona alyona потролила дочку судді, яка назвала реперку кінченою (відео)

9 травняЗірково

Джамала виправдалася за свій коментар під постом жінки Лещенка

9 травняФаново

Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник Києва

9 травняСмачно

Імператорський сніданок – рецепт солодкого віденського омлету

9 травняПсихо

Гороскоп на тиждень 9-15 травня: всі знаки зодіаку

9 травняФаново

Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

8 травняФаново

Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

8 травняЗірково

Він тебе не вартий: в соцмережах із шоком сприйняли те, що Джессіка пішла з Холостяка

8 травняЗірково

Маніжа виступила на сцені Євробачення: як пройшла перша репетиція представниці Росії

Новини партнерів

"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти