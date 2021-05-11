Євробачення – 2021: де і коли дивитися міжнародний конкурс

65-й міжнародний конкурс "Євробачення" відбудеться наступного тижня. Учасники вже прибули до Роттердаму

Підготовка до головного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" йде повним ходом. Учасники вже в Роттердамі репетирують свої номери. Виступ українського гурту Go_A журналісти визнали найкращим на першій репетиції міжнародного конкурсу.

Life Сьогодні розповідають, коли і де дивитися "Євробачення – 2021".

Перший півфінал "Євробачення" пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня , а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

В Україні "Євробачення -2021" транслюватимуть два телеканали – СТБ і UA: Перший в 22:00.

Група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Порядок виступів на "Євробаченні-2021" в першому півфіналі:

Литва

Словенія

Росія

Швеція

Австралія

Північна Македонія

Ірландія

Кіпр

Норвегія

Хорватія

Бельгія

Ізраїль

Румунія

Азербайджан

Україна

Мальта

Нагадаємо, зараз букмекери пророкують перемогу представниці Франції – Барбарі Праві.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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