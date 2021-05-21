Хітову пісню Шум Go_A круто переспівали за кордоном – дивіться відео на найкращі кавери

Кількість переглядів виступу Go_A з піснею "Шум" в першому півфіналі "Євробачення-2021" вже перевалило за п'ять мільйонів. Тим часом представники української діаспори, а також іноземні артисти продовжують переспівувати хіт

Українська діаспора переспівала пісню "Шум" Фото: скриншот

Пісня "Шум" (SHUM) групи Go_A на "Євробаченні-2021" стала справжнім хітом і викликала захоплення не лише мільйонів українців, а і європейських глядачів. Трек продовжує набувати популярності в різних країнах і на нього створюють яскраві кавери: вже навіть з'явилася варіація "Шума" мовою жестів. Українські ансамблі, емігранти за кордоном, артисти з Великобританії та навіть з Греції вже представили свої виконання.

Кавери українців на пісню "Шум"

Український ансамбль "Русалка" з міста Хенгело в Нідерландах записав на відео яскраве виконання з національними костюмами та атрибутами.

Ансамбль пісні і танцю "Русалка" заспівав SHUM Відео: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ще один колектив, до якого увійшли представники української діаспори в Нідерландах, "Червоні коралі" зняли кліп на свій кавер на березі моря.

Вокальний ансамбль "Червоні коралі" зробив кавер на SHUM Відео: suspilne.eurovision

Кавери іноземців на пісню Go_A "Шум"

Блогер з Греції та фан "Євробачення" Esc Mike заспівав "Шум" в акустичній версії під гітару.

А піаніст з Греції Piano with Pano показав, якою може бути фортепіанна версія "Шума".

Музикант Danny McEvoy зробив рок-н-рольну версію "Шума" і заспівав під гітару. Також артист одягнув потішний капелюх, на який наклеїв принт прапора України.

Дивіться відео всіх виступів другого півфіналу "Євробачення-2021".

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