Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Хітову пісню Шум Go_A круто переспівали за кордоном – дивіться відео на найкращі кавери

Сьогодні, 18:42

Кількість переглядів виступу Go_A з піснею "Шум" в першому півфіналі "Євробачення-2021" вже перевалило за п'ять мільйонів. Тим часом представники української діаспори, а також іноземні артисти продовжують переспівувати хіт

Українська діаспора переспівала пісню "Шум"
Українська діаспора переспівала пісню "Шум"
Фото: скриншот

Пісня "Шум" (SHUM) групи Go_A на "Євробаченні-2021" стала справжнім хітом і викликала захоплення не лише мільйонів українців, а і європейських глядачів. Трек продовжує набувати популярності в різних країнах і на нього створюють яскраві кавери: вже навіть з'явилася варіація "Шума" мовою жестів. Українські ансамблі, емігранти за кордоном, артисти з Великобританії та навіть з Греції вже представили свої виконання.

Кавери українців на пісню "Шум"

Український ансамбль "Русалка" з міста Хенгело в Нідерландах записав на відео яскраве виконання з національними костюмами та атрибутами.

Ансамбль пісні і танцю "Русалка" заспівав SHUM
Відео: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ще один колектив, до якого увійшли представники української діаспори в Нідерландах, "Червоні коралі" зняли кліп на свій кавер на березі моря.

Вокальний ансамбль "Червоні коралі" зробив кавер на SHUM
Відео: suspilne.eurovision

Кавери іноземців на пісню Go_A "Шум"

Блогер з Греції та фан "Євробачення" Esc Mike заспівав "Шум" в акустичній версії під гітару.

А піаніст з Греції Piano with Pano показав, якою може бути фортепіанна версія "Шума".

Музикант Danny McEvoy зробив рок-н-рольну версію "Шума" і заспівав під гітару. Також артист одягнув потішний капелюх, на який наклеїв принт прапора України.

Дивіться відео всіх виступів другого півфіналу "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Міні, ботфорти і мереживо: найсексуальніші образи другого півфіналу Євробачення-2021 Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія Всі учасники Євробачення-2021, які виступлять у гранд-фіналі
пісня кавер Go-A Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Зірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

Вчора, 18:50Зірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Вчора, 15:51Смачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

Вчора, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

19 травняЗірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти