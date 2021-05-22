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Джамала назвала своїх фаворитів на Євробаченні-2021. Але Go_A – поза конкуренцією

Напередодні гранд-фіналу "Євробачення", переможниця конкурсу в 2016 році Джамала поділилася своїми враженнями. Співачка зазначила, що Go_A її безумовні фаворити

Go_A, Джамала Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/jamalaofficial

Переможниця "Євробачення 2016", співачка Джамала назвала своїх фаворитів на конкурсі цього року, фінал якого відбудеться вже сьогодні. Поза сумнівами, співачка вболіває за Україну – електрофолк гурт Go_A. Але також в артистки є тріо улюбленців, яких вона для себе відзначила після двох півфіналів.

Про це Джамала ексклюзивно розповіла для Life Сьогодні.

"Звичайно ж, я всім серцем вболіваю за Україну, за Go_A. Вони для мене поза конкуренцією і, я точно знаю, вони відчувають підтримку кожного з нас", – поділилася співачка.

Артистка також розповіла про тріо своїх фаворитів, але брала до уваги лише виступ артистів у півфіналі. На думку Джамали, до фіналу все може кардинально змінитися.

"Мені дуже сподобалася Дестіні Чукуньєре, яка представляє Мальту. Енергійна і крута! Хочу відзначити відмінного вокаліста зі Швейцарії Гьона Мухаррема. І, звичайно ж, я закохана в гурт з Ісландії Gagnamagnið. Вони чарівні! Впевнена, це може спрацювати", – сказала Джамала.

Нагадаємо, що гранд-фінал "Євробачення-2021" відбудеться вже сьогодні ввечері о 22:00. На сцені свої номери представлять 26 країн, а Україна вийде під номером 19.

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