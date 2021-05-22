Украина снова обошла Швейцарию — новые ставки букмекеров перед финалом Евровидения

В преддверии долгожданного финала конкурса ситуация все больше накаляется, а фанаты продолжают болеть за своих фаворитов. Все это влияет на прогнозы, которые делают букмекеры

Go_A на "Евровидении-2021" Фото: eurovision.tv

Накануне гранд-финала песенного конкурса "Евровидение-2021", который состоится уже сегодня, букмекеры изменили ставки. Теперь Украина, которую представляет электрофолк группа Go_A, снова поднялась на четвертую позицию. После второго полуфинала это место занимала Швейцария. Потенциальным победителем "Евровидения" в этом году, по прогнозам букмекеров, по-прежнему остается Италия.

Таблица со ставками букмекеров появилась на сайте Eurovisionworld. В десятку лидеров также вошла Мальта, которая является одним из фаворитов в этом году на конкурсе, а также Финляндия, которая буквально "взорвала" второй полуфинал.

В топ-10 страны разместились в следующем порядке: Италия, Франция, Мальта, Украина, Швейцария, Исландия, Финляндия, Португалия, Сан-Марино и Литва.

Скриншот Eurovisionworld

Смотрите видео выступления Go_A в первом полуфинале "Евровидения":

Видео выступления Gjon's Tears от Швейцарии во втором полуфинале "Евровидения-2021":

Если вы пропустили второй полуфинал "Евровидения-2021", видео всех выступлений можно посмотреть тут.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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