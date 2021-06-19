Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі запропонували Опрі Вінфрі стати хрещеною, оскільки вони вважають, що телеведуча зіграла велику роль, зробивши з ними велике інтерв'ю

Меган Маркл і принц Гаррі запропонували Опрі Вінфрі стати хрещеною їх дочки Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі давно дружать з відомою телеведучою Опрою Вінфрі. Саме їй вони дали ексклюзивне інтерв'ю, яке потім ще кілька місяців обговорював весь світ. Також Опра є сусідкою герцогів Сассекському. І як пише Daily Express , Саме відому телеведучу Меган Маркл і принц Гаррі бачили в ролі хресної для їхньої дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор.

"Мені це не потрібно! Я за замовчуванням її хрещена, я їх сусідка, друг сім'ї, але, напевно, їм потрібен хтось молодший для ролі хрещеної матері ", – пояснила свою відмову Опра Вінфрі.

Меган Маркл і принц Гаррі запропонували Опрі Вінфрі стати хрещеною їх дочки Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine

Телеведуча додала, що вона добре ставиться і до Меган Маркл і принца Гаррі, і до королівської сім'єю. Також вона зазначила, що їй сподобалося ім'я дочки герцогів Сассекському.

Нагадаємо, раніше британці висловилися проти ідеї, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні.

Варто зазначити, навколо імені дочки герцогів Сассекських не вщухають скандали. Принцеса Беатрис звинуватила Меган Маркл в тому, що вона вкрала її ідею з ім'ям для доньки. Виявляється, внучка Єлизавети II, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, хотіла назвати свою дочку дитячим прізвиськом королеви – Лілібет.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі збираються судитися з BBC через імені дочки. Журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекськи ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусею стосовно імені дочки.

Зазначимо, після цього скандалу Єлизавета II дозволила порушити суворе правило – "Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй". Тепер можна коментувати заяви, які спотворюють висловлювання і вчинки високопоставлених членів королівської сім'ї.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, Меган Маркл надіслала королівській сім'ї фото новонародженої дочки в приватному чаті.

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