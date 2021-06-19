Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри предложили Опре Уинфри стать крестной, поскольку они считают, что телеведущая сыграла большую роль, сделав с ними большое интервью

Меган Маркл и принц Гарри предложили Опре Уинфри стать крестной их дочери Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри давно дружат с известной телеведущей Опрой Уинфри. Именно ей они дали эксклюзивное интервью, которое потом еще несколько месяцев обсуждал весь мир. Также Опра является соседкой герцогов Сассекских. И как пишет Daily Express , именно известную телеведущую Меган Маркл и принц Гарри видели в роли крестной для их дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор.

"Мне это не нужно! Я по умолчанию ее крестная, я их соседка, друг семьи, но, наверное, им нужен кто-то помоложе для роли крестной матери", – объяснила свой отказ Опра Уинфри.

Меган Маркл и принц Гарри предложили Опре Уинфри стать крестной их дочери Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine

Телеведущая добавила, что она хорошо относится и к Меган Маркл и принцу Гарри, и к королевской семьей. Также она отметила, что ей понравилось имя дочери герцогов Сассекских.

Напомним, ранее британцы высказались против идеи, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне.

Стоит отметить, вокруг имени дочери герцогов Сассексих не утихают скандалы. Принцесса Беатрис обвинила Меган Маркл в том, что она украла ее идею с именем для дочери. Оказывается, внучка Елизаветы II, которая недавно объявила о своей беременности, хотела назвать свою дочь детским прозвищем королевы – Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери. Журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Отметим, после этого скандала Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, Меган Маркл прислала королевской семье фото новорожденной дочки в приватном чате.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться