Меган Маркл і принц Гаррі збираються судитися з BBC через ім'я доньки

Принц Гаррі та Меган Маркл знову виявилися втягнутими в скандал через ім'я своєї дочки

Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів Фото: hulldailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі знову збираються судитися зі ЗМІ. Герцог і герцогиня Сассекські звинуватили BBC в брехні та наклепі. А все через ім'я дочки Меган і Гаррі. Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекські ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені для спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку сімейним прізвиськом Її Величності.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Представники Меган Маркл і принца Гаррі спростовують цю інформацію. Адвокати пари вже готуються до судового розгляду.

"Герцог Сассекський поговорив зі своєю сім'єю до публічної заяви. Королева стала першою, кому він зателефонував. Під час цієї бесіди він зізнався, що хотів назвати дочку Лілібет – на її честь. І якби бабуся не підтримала його бажання, Гаррі не став би чіпати це ім'я", – сказано в повідомленні, відправленому прессекретарем у корпорацію BBC.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, свою дочку Меган Маркл і принц Гаррі назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь Єлизавети II і принцеси Діани.

Зауважимо, за цей рік це вже не перший скандал BBC з королівською родиною. Принци Вільям і Гаррі звинуватили BBC у погіршенні стосунків їхніх батьків і впливі на смерть матері. За результатами розслідування скандального інтерв'ю принцеси Діани суддя зробив висновок, що журналіст BBC підробив документи, щоб витягнути принцесу Діану на відверту розмову

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі намагаються налагодити теплі стосунки з королевою.

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