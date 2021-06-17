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Меган Маркл образила вагітну внучку Єлизавети II. У королівській родині новий скандал

Сьогодні, 12:50

У королівській родині новий скандал через імені дочки Меган Маркл і принца Гаррі. Принцеса Беатрис планувала назвати свою дочку Лілібет

У королівській родині скандал через імені дочки Меган Маркл і принца Гаррі
У королівській родині скандал через імені дочки Меган Маркл і принца Гаррі
Фото: Getty Images

Скандали навколо імені дочки Меган Маркл і принц Гаррі Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор не вщухають. Герцоги Сассекські ще не встигли вирішити конфлікт з BBC, як стало стало відомо про новий скандал в королівській родині. Виявляється внучка Єлизавети II, принцеса Беатріс, яка нещодавно оголосила про свою вагітність , хотіла назвати свою дочку дитячими прізвиськом королеви – Лілібет. Про це пише New Idea .

"Меган вкрала ім'я моєї дочки!" – заявила принцеса Беатріс.

Принцеса Беатрис хотіла назвати дочку так само, як Меган Маркл назвала свою
Принцеса Беатрис хотіла назвати дочку так само, як Меган Маркл назвала свою
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Зазначається, що принцеса Беатріс розповіла рідним ще місяць тому, що хоче дочку назвати Лілібет – на честь улюбленої бабусі.

На думку внучки королеви, що після всіх скандальних одкровень Меган Маркл про королівську сім'ю їй не варто було таким способом підкреслювати приналежність своїх дітей до двору.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі збираються судитися з BBC через ім'я дочки. Раніше журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекськи ніколи не радились з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без попиту назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусею стосовно імені дочки.

Зазначимо, після цього скандалу Єлизавета II дозволила порушити суворе правило – "Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй". Тепер можна коментувати заяви, які спотворюють висловлювання і вчинки високопоставлених членів королівської сім'ї.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет:

Раніше ми розповідали, що британці проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили свою дочку в Лондоні.

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шоу-бізнес Королівська сім'я Меган Маркл принцесса Беатрис
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