Меган Маркл прислала королівській родині фото новонародженої дочки в приватному чаті в WhatsApp

Герцогиня Сассекська відправила знімок маленької Лілібет всім родичам свого чоловіка принца Гаррі. Зараз Меган і Гаррі проживають в США і не поспішають до Великої Британії

Меган Маркл Фото: Скріншот з YouTube

Меган Маркл і принц Гаррі, які образили вагітну онуку королеви, іідправили фотографію своєї дочки в групу WhatsApp королівської сім'ї. Так-так, у всіх членів монаршої родини є спільний приватний чат, в якому вони переписуються і обмінюються фото, повідомляє британський таблоїд Daily Express.

Звичайно ж, ніхто з родичів не став оприлюднювати знімок маленької Лілібет, але Гаррі і Меган самі можуть зробити це в будь-який момент.

Згідно з протоколом, будь-яку дитину, яка народжується в британській королівській сім'ї, показують світові через пару годин після появи на світ. Оскільки Меган і принц Гаррі переїхали в США і відмовилися від своїх королівських обов'язків, в цій ситуації вони вільні робити все, що їм заманеться.

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Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Королівська родина привітала герцогів Сассекських з народженнями дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор, а Кейт Міддлтон недавно зізналася, що з нетерпінням чекає зустрічі з племінницею.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі збираються судитися з BBC через ім'я дочки. Раніше журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекські ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без попиту назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусеюстосовно імені дочки.

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Зазначимо, після цього скандалу Єлизавета II дозволила порушити суворе правило – "Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй". Тепер можна коментувати заяви, які спотворюють висловлювання і вчинки високопоставлених членів королівської сім'ї.

Схоже, що все літо Меган і Гаррі збираються провести в США і навряд чи вони вирішать відвідати родичів в Британії. І якщо у пари є чим зайнятися – весь час вони присвячують новонародженому малятку, то вам пропонуємо дізнатися 10 креативних ідей того, як провести це літо і не занудьгувати.

Через що можуть посваритися члени британської королівської сім'ї – дивіться сюжет:

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