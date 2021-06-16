Принц Гаррі починає лисіти: британські ЗМІ показали, яким він може стати в 50 років (фото)
Принц Гаррі і його старший брат принц Вільям успадкували ген облисіння. Вже зараз у герцога Сассекського почали проявлятися ознаки активної втрати волосся
Втрата волосся у принца Гаррі, у якого недавно народилася дочка, прискорилася з тих пір, як минулого року він переїхав в США з Меган Маркл. До 50 років герцог Сассекський стане практично лисим, про що заявив провідний косметичний хірург Великобританії, повідомляє Daily Mail.
Доктор Асім Шахмалак з Crown Clinic в Манчестері каже, що герцог Сассекський лисіє повільніше, ніж принц Вільям, і на десять років "відстає" від свого старшого брата за швидкістю облисіння.
За словами фахівця, в свої 36 років Гаррі знаходиться на тій же стадії облисіння, що і Вільям, коли йому було 26 років. Доктор створив графічний портрет герцога Сассекського – саме так, на думку Асіма Шахмалака, виглядатиме принц Гаррі в 50 років, якщо не почне лікування.
"Ген облисіння не такий сильний у Гаррі, але він все одно швидко втрачає волосся.Наразі у Гаррі найчастіше випадає волосся в області верхівки. Його волосся також рідшають в передній частині голови. Проте, Гаррі, можливо, ніколи не буде таким лисим, як його брат Вільям. Вільям постраждав більше, ніж будь-хто з королівських осіб", – каже Шахмалак.
Доктор стверджує, що і у батька Гаррі і Вільяма, принца Чарльза, і у їхньої покійної матері, принцеси Діани, був ген облисіння.
"Принцу Вільяму вже не можна допомогти – занадто пізно. А у Гаррі ще є час – він зможе врятувати шевелюру, якщо сам цього захоче", – пояснив лікар.
Раніше ми повідомляли, що британці проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні. Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Королівська родина привітала герцогів Сассекських з народженнями дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор.
Про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі дивіться в сюжеті:
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