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Принц Гаррі починає лисіти: британські ЗМІ показали, яким він може стати в 50 років (фото)

Сьогодні, 13:13

Принц Гаррі і його старший брат принц Вільям успадкували ген облисіння. Вже зараз у герцога Сассекського почали проявлятися ознаки активної втрати волосся

Британські журналісти показали принца Гаррі через 14 років
Британські журналісти показали принца Гаррі через 14 років
Фото: Getty Images, The Daily Mail

Втрата волосся у принца Гаррі, у якого недавно народилася дочка, прискорилася з тих пір, як минулого року він переїхав в США з Меган Маркл. До 50 років герцог Сассекський стане практично лисим, про що заявив провідний косметичний хірург Великобританії, повідомляє Daily Mail.

Доктор Асім Шахмалак з Crown Clinic в Манчестері каже, що герцог Сассекський лисіє повільніше, ніж принц Вільям, і на десять років "відстає" від свого старшого брата за швидкістю облисіння.

За словами фахівця, в свої 36 років Гаррі знаходиться на тій же стадії облисіння, що і Вільям, коли йому було 26 років. Доктор створив графічний портрет герцога Сассекського – саме так, на думку Асіма Шахмалака, виглядатиме принц Гаррі в 50 років, якщо не почне лікування.

Приблизно так принц Гаррі виглядатиме, коли йому виповниться 50 років
Приблизно так принц Гаррі виглядатиме, коли йому виповниться 50 років
Фото: The Daily Mail

"Ген облисіння не такий сильний у Гаррі, але він все одно швидко втрачає волосся.Наразі у Гаррі найчастіше випадає волосся в області верхівки. Його волосся також рідшають в передній частині голови. Проте, Гаррі, можливо, ніколи не буде таким лисим, як його брат Вільям. Вільям постраждав більше, ніж будь-хто з королівських осіб", – каже Шахмалак.

Доктор стверджує, що і у батька Гаррі і Вільяма, принца Чарльза, і у їхньої покійної матері, принцеси Діани, був ген облисіння.

"Принцу Вільяму вже не можна допомогти – занадто пізно. А у Гаррі ще є час – він зможе врятувати шевелюру, якщо сам цього захоче", – пояснив лікар.

Раніше ми повідомляли, що британці проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні. Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Королівська родина привітала герцогів Сассекських з народженнями дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор.

Про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі дивіться в сюжеті:

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