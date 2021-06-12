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Кейт Міддлтон публічно прокоментувала народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 15:54

Дружина принца Гаррі зізналася, що дуже чекає на зустріч із племінницею і бажає їй та її батькам всього найкращого

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Фото: Getty Images

Друга дитина Меган Маркл і принца Гаррі народилася у п'ятницю, 4 червня. Кейт Міддлтон і принц Вільям відправили малятку Лілібет подарунок, та що саме там було – невідомо.

Вчора, коли герцогиня Кембриджська зустрічалася з першою леді США Джилл Байден, Кейт попросили прокоментувати поповнення в королівській родині.

Про доньку Гаррі і Меган вона говорила з великим ентузіазмом, передає People.

"Я бажаю їй всього найкращого. Ми ще не бачили її, та я сподіваюся, що це скоро станеться. Не можу дочекатися зустрічі з нею", – сказала Міддлтон. Герцогиня також додала, що поки не спілкувалася з Меган і Гаррі по відеозв'язку.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали герцогів Сассекських з народженням дочки в офіційному Instagram-акаунті, опублікувавши чорно-білий знімок Меган під час її вагітності з Гаррі і 2-річним сином Арчі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали Меган Маркл і принца Гаррі з народженням дочки
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

"Ми всі раді щасливій новині про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган і Арчі", – йдеться у дописі.

Про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, яке місце в черзі на престол займає дочка Меган Маркл і принца Гаррі.

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