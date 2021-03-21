Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

Дізнайтеся всі подробиці нового ефіру

Цієї суботи, 20 березня, ми побачили дев'ятий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де раніше розсекретили Вовка. Під час чергового ефіру відбулося ще більше кумедних моментів і сюрпризів. Коротко про все – далі в матеріалі.

Нагадуємо, що в столичному ЦУМі працює виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Відкрив дев'ятий ефір гіпершоу "Маска" загадковий Ворон, який раніше не з'являвся на шоу. Він виконав пісню "Юра" групи НЕАНГЕЛИ і розповів кілька підказок зоряним детективам. Коли Ворон зняв маску, виявилося, що це зірка, яку всі бачили в костюмі Сонця.

Ворон Фото: телеканал "Україна"

Далі на сцену вийшов Дракон, який неабияк налякав Володимира Остапчука та Олега Винника раніше в ефірі "Маски". На цей раз персонаж був спокійнішим і навіть потанцював під пісню Макса Барських.

Дракон Фото: телеканал "Україна"

Циклоп, чий голос дратує Олю Полякову, знову поділився із зірковими детективами та глядачами гіпершоу новими підказками. Але це поки не дуже допомагає зрозуміти, що за зірка ховається в чарівному костюмі. А ось номер Циклопа дуже зворушив глядачів.

Циклоп Фото: телеканал "Україна"

Сом запалив сцену шоу "Маска" разом із чарівною NK! Детективам вдалося підловити нашого героя на тому, що він розуміє українську мову. Адже раніше Сом видавав себе за іноземця.

Сом Фото: телеканал "Україна"

Жабеня романтичним номером здивувало зіркових детективів гіпершоу "Маска". Сидячи за роялем він (або вона?) виконав пісню "Белая стрекоза любви".

Жабеня Фото: телеканал "Україна"

Прийшов момент голосування, який визначив першого номінанта на виліт. У дев'ятому ефірі ним став Сом.

Далі на сцену "Маски" вийшов Буряк, в костюмі якого бачать Козловського або Кадная. Своїм виконанням хіта Rise Like a Phoenix учасниці "Євробачення" Conchita Wurst він особливо вразив глядачів.

Буряк Фото: телеканал "Україна"

Справжнє мистецтво на сцені шоу "Маска" відбулося під час виступу Бабки, яка знову здивувала своїм голосом. Неймовірне перевтілення вразило всіх.

Бабка Фото: телеканал "Україна"

Сонце тепер ще більше заплутало глядачів і експертів шоу "Маска", тому що на початку випуску виявилося, що в цьому костюмі не Злата Огневич, як думали всі.

Сонце Фото: телеканал "Україна"

Носоріг знову висловив свою симпатію до Олі Полякової, а після свого виступу схопив співачку і забрав її за лаштунки.

Носоріг Фото: телеканал "Україна"

Під час другого голосування визначився ще один претендент на виліт з проекту. Згідно з результатами, в номінацію разом із Сомом потрапив Буряк.

Дізнайтеся далі, хто зняв маску – Сом або Буряк – і яка зірка ховалася в одному з костюмів.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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