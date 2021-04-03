У півфіналі "Маски" розсекретили Циклопа

Гіпершоу позбулося самого мі-мі-мішного персонажа

У півфіналі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили Циклопа. Це наймиліший і найсмішніший персонаж проекту, але, на жаль, ми не побачимо його в наступної суботи.

Раніше ми розповідали, що в одинадцятому випуску маску зняло Жабеня, яке спеціально для участі в гіпершоу вивчило українську мову.

Циклоп Фото: телеканал "Україна"

З першої появи Циклопа на шоу "Маска" зіркові детективи вирішили, що в цьому костюмі ховається або Jerry Heil або Мішель Андраде. Тому, коли виявилося, що маску зняла остання, мало хто здивувався. Це дійсно Мішель!

Мішель Андраде на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко сказав, що під час виступу Циклопа переконався, що це Мішель.

"Ви чули в підказках було слово "Рroud". Я ще думаю, що це за таке слово. Трек Мішель Андраде", – поділився в ефірі зірковий детектив.

Також докладніше читайте, як пройшов півфінал гіпершоу "Маска" 3 квітня.

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67% **. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів ***.

Дивіться фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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