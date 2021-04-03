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У півфіналі "Маски" розсекретили Циклопа

Сьогодні, 22:57

Гіпершоу позбулося самого мі-мі-мішного персонажа

У півфіналі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили Циклопа. Це наймиліший і найсмішніший персонаж проекту, але, на жаль, ми не побачимо його в наступної суботи.

Раніше ми розповідали, що в одинадцятому випуску маску зняло Жабеня, яке спеціально для участі в гіпершоу вивчило українську мову.

Циклоп
Циклоп
Фото: телеканал "Україна"

З першої появи Циклопа на шоу "Маска" зіркові детективи вирішили, що в цьому костюмі ховається або Jerry Heil або Мішель Андраде. Тому, коли виявилося, що маску зняла остання, мало хто здивувався. Це дійсно Мішель!

Мішель Андраде на шоу "Маска"
Мішель Андраде на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко сказав, що під час виступу Циклопа переконався, що це Мішель.

"Ви чули в підказках було слово "Рroud". Я ще думаю, що це за таке слово. Трек Мішель Андраде", – поділився в ефірі зірковий детектив.

Також докладніше читайте, як пройшов півфінал гіпершоу "Маска" 3 квітня.

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67% **. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів ***.

Дивіться фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).
** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.
*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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