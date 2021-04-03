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Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете в шоці

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У півфіналі гіпершоу розсекретили ще одну зірку

Гіпершоу "Маска" насправді найвражаючий проєкт українського телебачення. У півфіналі, який вийшов на телеканалі "Україна" в цю суботу, 3 квітня, розсекретили ще одну зірку.

Раніше свої маски вже зняли освіжаюче Мохіто і сором'язливе Жабеня. Слідом за ними проєкт покинула Бабка, яка поступилася місцем Сонцю.

Бабка на шоу "Маска"
Бабка на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

В одинадцятому випуску гіпершоу смілива учасниця (або учасник) виконала пісню Billie Eilish – Bad Guy в оригінальній обробці. Андрій Данилко зазначив, що саме вокал Бабки у шоу "Маска" найбільш різноплановий серед усіх.

Коли Бабка зняла маску, виявилося, що це Анастасія Приходько. DZIDZIO зізнався, що підписався на Instagram співачки раніше, тому що відчував, що це вона.

Анастасія Приходько на шоу "Маска"
Анастасія Приходько на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67% **. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів ***.

Дивіться фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).
** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.
*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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Анастасія Приходько шоу Маска
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