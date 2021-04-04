Олексій Суханов про участь в шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Популярний ведучий з'явився в півфіналі гіпершоу

Півфінал грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" був фантастичним. Одного з перших зіркові детективи розсекретили таємничого гостя – Мохіто. Лише за одним виступом і одною серією підказок Олі Поляковій вдалося впізнати, хто ховався під маскою п’янкого Мохіто.

В ефірі найпопулярнішого в Україні та всьому світі шоу веселий учасник розповів, що живе на дві країни, проте жодна з них не є його батьківщиною:

"Ще донедавна я працював за освітою і навчав студентів кулінарної справи. А тепер я відкриваю нові горизонти для себе і трохи нервую, адже співатиму у найпрестижнішому шоу країни!".

Мохіто на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Ці підказки відразу ж наштовхнули NK | Настю Каменських на версію, що в цьому образі ховається телекулінар Ектор Хіменес-Браво. Її підтримав DZIDZIO.

Але після виконання учасником пісні "Я і Сара" Каменських засумнівалася у своїй версії, адже коли герой співав, зовсім не було чутно характерного для Ектора акценту. А ось Оля Полякова переконана: це ведущий головного ток-шоу країни "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" Олексій Суханов.

"Дивлюся на зріст нашого Мохіто і думаю, що там Льоша Суханов! Він готує у себе в Інстаграм. І я його 100 разів бачила в ресторанах. Коли він говорить, я чую цю неповторну українську вимову. Тому що на свій сором я, українка, не знаю так українською мови, як вивчив її росіянин за народженням Олексій Суханов", – зазначила Оля Полякова.

Ведучий Олексій Суханов Фото: телеканал "Україна"

Врешті під цією маскою справді ховався улюблений ведучий мільйонів українців Олексій Суханов, якого глядачі каналу "Україна" звикли бачити досить серйозним. А в гіпершоу "Маска" він постав в абсолютно незвичному для себе образі.

"Подивіться на мене – у 46 років я вперше так одягнувся. Костюм справді вкрай важкий, я весь спітнів. Але найскладніше було попасти в ноти. Я багато репетирував і вкотре переконався, що вокал – це дуже важка праця. Спасибі нашим глядачам, бо без вас ми аніхто, – сказав Олексій Суханов і зізнався, чи не засмутився, що його так швидко відгадали.

Олексій Суханов у шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. 13383375 глядачів (охоплення за 10 випусків, аудиторія 4+, вся Україна), 23,64% частка випуску 27.03.21 за аудиторією 18+ (міста 50 тис +), 8,75% рейтинг випуску 27.03.21 за аудиторією 18+ ( міста 50 тис +), 30,98% частка в момент зняття Маски випуску 27.03.21 за аудиторією 18+ (міста 50 тис +).

Дивіться Гранд-фінал найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

** Дані за аудиторією 18+ (міста 50 тис. +). Випуск за 03.04.21.

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