Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Маніже виступила у фіналі Євробачення-2021

Сьогодні, 22:30

Представниця Росії на конкурсі виступила під номером 5

MANIZHA
MANIZHA
Фото: eurovision.tv

У Роттердамі стартував довгоочікуваний фінал "Євробачення-2021". Цього вечора на сцені виступлять представники 26 країн-учасниць. Українці Go_A, яким прогнозують четверте місце на конкурсі, вийдуть 19-ми, а поки пропонуємо подивитися номер учасниці від Росії – Маніжи.

Нагадаємо, що для "Євробачення-2021" Маніжа підготувала пісню Russian Woman, що викликала неоднозначну і дуже бурхливу реакцію в Мережі, серед російських зірок і слухачів. Артистка заспівала п'ятою.

Дивіться виступ MANIZHA – Russian Woman в фіналі "Євробачення-2021":

Читайте також:
Як голосувати на Євробаченні-2021: три способи

Так виглядає порядок виступів на "Євробаченні-2021" в фіналі:

1. Кіпр
2. Албанія
3. Ізраїль
4. Бельгія
5. Росія
6. Мальта
7. Португалія
8. Сербія
9. Велика Британія
10. Греція
11. Швейцарія
12. Ісландія
13. Іспанія
14. Молдова
15. Німеччина
16. Фінляндія
17. Болгарія
18. Литва
19. Україна
20. Франція
21. Азербайджан
22. Норвегія
23. Нідерланди
24. Італія
25. Швеція
26. Сан-Марино

Раніше ми писали, що пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Україна знову обійшла Швейцарію - нові ставки букмекерів перед фіналом Євробачення Всі учасники Євробачення-2021, які виступлять сьогодні у гранд-фіналі Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Популярні статті

Сьогодні, 10:50Фаново

День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

Сьогодні, 06:51Психо

Гороскоп на сьогодні 22 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, вас чекає романтичне знайомство!

Сьогодні, 01:04Зірково

Юля Зайка про фінал Холостяка: Серце розірвалося, як кулька, в яку встромили кинджал

Сьогодні, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

Сьогодні, 00:03Зірково

Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

Вчора, 20:15Смачно

Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

Вчора, 14:03Зірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

Вчора, 12:45Зірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

Вчора, 12:42Зірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

Вчора, 11:49Модно

Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

20 травняЗірково

Євробачення-2021: підопічна Кіркорова з Молдови сексуально станцювала в компанії чотирьох хлопців (відео)

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

20 травняСмачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

20 травняАктуально

ТОП-7 розваг на кожен день тижня: для себе, родини та друзів

20 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

20 травняEvents

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Новини партнерів

Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Брежнєва після скандалу з Меладзе вразила виглядом і заявою
Брежнєва після скандалу з Меладзе вразила виглядом і заявою
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти