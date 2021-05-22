Маніже виступила у фіналі Євробачення-2021

Представниця Росії на конкурсі виступила під номером 5

MANIZHA Фото: eurovision.tv

У Роттердамі стартував довгоочікуваний фінал "Євробачення-2021". Цього вечора на сцені виступлять представники 26 країн-учасниць. Українці Go_A, яким прогнозують четверте місце на конкурсі, вийдуть 19-ми, а поки пропонуємо подивитися номер учасниці від Росії – Маніжи.

Нагадаємо, що для "Євробачення-2021" Маніжа підготувала пісню Russian Woman, що викликала неоднозначну і дуже бурхливу реакцію в Мережі, серед російських зірок і слухачів. Артистка заспівала п'ятою.

Дивіться виступ MANIZHA – Russian Woman в фіналі "Євробачення-2021":

Так виглядає порядок виступів на "Євробаченні-2021" в фіналі:

1. Кіпр

2. Албанія

3. Ізраїль

4. Бельгія

5. Росія

6. Мальта

7. Португалія

8. Сербія

9. Велика Британія

10. Греція

11. Швейцарія

12. Ісландія

13. Іспанія

14. Молдова

15. Німеччина

16. Фінляндія

17. Болгарія

18. Литва

19. Україна

20. Франція

21. Азербайджан

22. Норвегія

23. Нідерланди

24. Італія

25. Швеція

26. Сан-Марино

Раніше ми писали, що пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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