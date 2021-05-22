Фінал "Євробачення-2021": онлайн-трансляція

Сьогодні пройде фінал музичного змагання, в якому гурт Go_A з України виступить під номером 19. Дізнайтеся всі подробиці події

Фінал "Євробачення-2021" Фото: eurovision.tv

Сьогодні, 22 травня, в Роттердамі (Нідерланди) пройде довгоочікуваний гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Нарешті стане відомо, хто посяде перше місце і стане переможцем музичного змагання.

На сцені співатимуть 26 країн-учасниць, а представники України – Go_A виступлять під номером 19. Гурт, як і раніше, залишається в п'ятірці лідерів за прогнозами букмекерів.

Go_A на конкурсі "Євробачення-2021" Фото: Getty Images

В Україні фінал конкурсу "Євробачення-2021" транслюватимуть два телеканали – СТБ і UA: Перший в 22:00. Life Сьогоднівестимуть текстову трансляцію конкурсу.

За прогнозами букмекерів перше місце має посісти гурт Måneskin, який виступить під номером 24.

Раніше ми писали, що відомо про соліста Måneskin – Даміано Давіда.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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