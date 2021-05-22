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Ото нашуміли: пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify

Сьогодні, 14:47

Сьогодні ввечері відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Український гурт Go_A продовжує завойовувати любов слухачів

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Після того як представники України Go_A завоювали любов публіки на "Євробаченні-2021" і увірвалися в тренди YouTube, їхня пісня "Шум" посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify. Це один з найпопулярніших інтернет-сервісв потокового аудіо.

Новиною артисти поділилися у своєму Instagram-акаунті. У коментарях прихильники гурту з захопленням відреагували.

  • "Пісню на українському слухає весь світ"
  • "Ото нашуміли"
  • "Так, це заслужено. Вітаю та удачі з Бразилії"

Артисти опублікували короткий уривок "Шума".

A post shared by Go_A (@go_a_band)

Нагадаємо, що вже сьогодні ввечері Go_A виступатимуть в гранд-фіналі "Євробачення". Гурт виступить під номером 19, а всього на сцену вийдуть 26 країн-учасниць.

Раніше повідомлялося, що Україна знову обійшла Швейцарію за оновленими прогнозами букмекерів.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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пісня Go-A Spotify Євробачення 2021
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