Ото нашуміли: пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify

Сьогодні ввечері відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Український гурт Go_A продовжує завойовувати любов слухачів

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Після того як представники України Go_A завоювали любов публіки на "Євробаченні-2021" і увірвалися в тренди YouTube, їхня пісня "Шум" посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify. Це один з найпопулярніших інтернет-сервісв потокового аудіо.

Новиною артисти поділилися у своєму Instagram-акаунті. У коментарях прихильники гурту з захопленням відреагували.

"Пісню на українському слухає весь світ"

"Ото нашуміли"

"Так, це заслужено. Вітаю та удачі з Бразилії"

Артисти опублікували короткий уривок "Шума".

Нагадаємо, що вже сьогодні ввечері Go_A виступатимуть в гранд-фіналі "Євробачення". Гурт виступить під номером 19, а всього на сцену вийдуть 26 країн-учасниць.

Раніше повідомлялося, що Україна знову обійшла Швейцарію за оновленими прогнозами букмекерів.

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