Манижа выступила в финале Евровидения-2021

Представительница России на конкурсе выступила под номером 5

MANIZHA Фото: eurovision.tv

В Роттердаме стартовал долгожданный финал "Евровидения-2021". Этим вечером на сцене выступят представители 26 стран-участниц. Украинцы Go_A, которым прогнозируют четвертое место на конкурсе, выйдут 19-ми, а пока предлагаем посмотреть номер участницы от России – Манижи.

Напомним, что для "Евровидения-2021" Манижа подготовила песню Russian Woman, вызвавшую неоднозначную и очень бурную реакцию в Сети, среди российских звезд и слушателей. Артистка спела пятой по счету.

Смотрите выступление MANIZHA – Russian Woman в финале "Евровидения-2021":

Так выглядит порядок выступлений на "Евровидении-2021" в финале:

1. Кипр

2. Албания

3. Израиль

4. Бельгия

5. Россия

6. Мальта

7. Португалия

8. Сербия

9. Великобритания

10. Греция

11. Швейцария

12. Исландия

13. Испания

14. Молдова

15. Германия

16. Финляндия

17. Болгария

18. Литва

19. Украина

20. Франция

21. Азербайджан

22. Норвегия

23. Нидерланды

24. Италия

25. Швеция

26. Сан-Марино

Ранее мы писали, что песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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