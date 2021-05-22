Як голосувати на Євробаченні-2021: три способи
За представників своєї країни, на жаль, голосувати не можна
У Роттердамі стартує гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021" і вже через кілька годин стане відомо ім'я переможця. Проголосувати за Go_A українці можуть тільки перебуваючи за межами нашої країни, але можуть підтримати інших своїх фаворитів.
Нагадаємо, що у фіналі виступлять 26 країн-учасників. Go_A вийдуть на сцену під номером 19.
Віддати голос на підтримку свого фаворита можна буде трьома способами:
- через спеціальний додаток для смартфону;
- відправивши СМС з номером країни;
- зателефонувавши за номером 7576.
Коли голосувати?
У фіналі проголосувати за свого улюбленця можна буде після виконання останньої пісні. Голосування триватиме 15 хвилин.
Як визначають переможця "Євробачення"
Результати конкурсу залежать від голосів телеглядачів (50%) і голосів професійного журі (50%), що складається з п'яти членів (включаючи голову).
Національний рейтинг використовуватиметься для визначення кількості нарахованих балів. Пісня, яка зайняла перше місце у рейтингу журі, отримає 12 балів, друге місце – 10 балів і так далі.
Після того, як всі бали журі будуть присуджені, вони підсумовуються з балами телеголосування для кожної країни.
Основними претендентами на перемогу букмекери вважають учасників з Італії, Франції та Мальти. Україні прогнозують четверте місце, а п'яте – Швейцарії.
Раніше ми писали, що пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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