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Як голосувати на Євробаченні-2021: три способи

Сьогодні, 22:00

За представників своєї країни, на жаль, голосувати не можна

Євробачення-201
Євробачення-201
Фото: instagram.com/Eurovision

У Роттердамі стартує гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021" і вже через кілька годин стане відомо ім'я переможця. Проголосувати за Go_A українці можуть тільки перебуваючи за межами нашої країни, але можуть підтримати інших своїх фаворитів.

Нагадаємо, що у фіналі виступлять 26 країн-учасників. Go_A вийдуть на сцену під номером 19.

Як голосувати в гранд-фіналі "Євробачення-2021"

Віддати голос на підтримку свого фаворита можна буде трьома способами:

  • через спеціальний додаток для смартфону;
  • відправивши СМС з номером країни;
  • зателефонувавши за номером 7576.

Коли голосувати?

У фіналі проголосувати за свого улюбленця можна буде після виконання останньої пісні. Голосування триватиме 15 хвилин.

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Як визначають переможця "Євробачення"

Результати конкурсу залежать від голосів телеглядачів (50%) і голосів професійного журі (50%), що складається з п'яти членів (включаючи голову).

Національний рейтинг використовуватиметься для визначення кількості нарахованих балів. Пісня, яка зайняла перше місце у рейтингу журі, отримає 12 балів, друге місце – 10 балів і так далі.

Після того, як всі бали журі будуть присуджені, вони підсумовуються з балами телеголосування для кожної країни.

Основними претендентами на перемогу букмекери вважають учасників з Італії, Франції та Мальти. Україні прогнозують четверте місце, а п'яте – Швейцарії.

Раніше ми писали, що пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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