Маніжа виступила на сцені Євробачення: як пройшла перша репетиція представниці Росії

Перший фінал міжнародного конкурсу стартує 18 травня, а суперфінал відбудеться 22 травня

Фото: instagram.com/Eurovision

У Роттердамі стартували перші репетиції учасників. Сьогодні представники України група Go_A вже вилетіли в Нідерланди, а російська співачка Маніжа провела свою першу репетицію.

На сцені виконавиця з'явилася у величезній сукні з клаптиків, а після буквально вийшла з неї. Вбрання було створене спеціально для "Євробачення", а шматочки тканини Маніжі надсилали жінки з усієї Росії.

Пісню Russian Woman, з якої Маніжа виступатиме на "Євробаченні-2021", деякі називають образливою. Леонід Агутін, наприклад, нещодавно заявив, що композиція "порожня" і "в ній нема за що зачепитися".

Втім, не тільки Маніжа зіткнулася з хейтом. Після того як Go_A презентували фінальну версію пісні Shum для конкурсу, їх теж розкритикували в Мережі.

Нагадаємо, що "Євробачення-2021" в Роттердамі стартує 18 травня. У півфіналі виступлять представники України. Суперфінал покажуть 22 травня.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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