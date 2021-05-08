Українці Go_A вирушили до Роттердама на Євробачення: фото з аеропорту
Міжнародний пісенний конкурс пройде 18, 20 і 22 травня в Нідерландах
Група Go_A цього року представлятиме Україну на "Євробаченні-2021" в Роттердамі, куди допустять лише 3,5 тис. глядачів. Колектив вже вирушив до Нідерландів, перед цим розгорнувши державний прапор в аеропорту.
Знімком групи поділилися в Instagram-акаунті "Суспільного". "Команда України вирушає на конкурс Євробачення-2021", – йдеться в пості.
Go_A виступлять на "Євробаченні-2021" в першому півфіналі 18 травня. Для цього вони обрали пісню Shum. Їхній номер – 15.
Нещодавно музиканти скоротили хронометраж пісні до трьох хвилин, як того вимагає регламент конкурсу. Перша репетиція Go_A відбудеться вже завтра.
Go_A – SHUM
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