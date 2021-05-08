Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России

Первый финал международного конкурса стартует 18 мая, а суперфинал состоится 22 мая

Фото: instagram.com/Eurovision

В Роттердаме стартовали первые репетиции участников. Сегодня представители Украины группа Go_A уже вылетели в Нидерланды, а российская певица Манижа провела свою первую репетицию.

На сцене исполнительница появилась в огромном платье из лоскутков, а после буквально вышла из него. Наряд был создан специально для "Евровидения", а кусочки ткани Маниже присылали женщины со всей России.

Песню Russian Woman, с которой Манижа будет выступать на "Евровидении-2021", некоторые называют оскорбительной. Леонид Агутин, например, недавно заявил, что композиция "пустая" и "в ней не за что зацепиться".

Впрочем, не только Манижа столкнулась с хейтом. После того как Go_A презентовали финальную версию песни Shum для конкурса, их тоже раскритиковали в Сети.

Напомним, что "Евровидение-2021" в Роттердаме стартует 18 мая. В полуфинале выступят представители Украины. Суперфинал покажут 22 мая.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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