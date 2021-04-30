На Євробачення-2021 допустять лише 3,5 тис глядачів. Кожному доведеться дотримуватися суворих правил

Через зростання захворюваності на коронавірус була ймовірність, що конкурс пройде без глядачів. У підсумку вирішили допустити людей до зали, але всі повинні здати мати негативний тест

Уряд Нідерландів підтвердив, що глядачі зможуть бути присутніми на конкурсі "Євробачення-2021", в якому досі головним претендентом на перемогу залишається Мальта. Конкурс відбудеться в Роттердамі 18 травня, але для того, щоб перебувати в концертному залі – необхідно буде мати негативний тест на COVID-19.

Як повідомляє нідерландське видання AD, до концертного зал "Ахой" будуть допущені лише 3500 глядачів – це ті люди, які купили квитки ще у 2020-му, коли "Євробачення" скасували через пандемію. Так що зал буде заповнений лише на 20 відсотків.

"Євробачення-2021" – концертний зал "Ахой" Фото: instagram.com/Eurovision

Хоча соціальне дистанціювання і маски не будуть обов'язковою вимогою для глядачів, очікується, що вони будуть дотримуватися цих правил. Разом з тим їм необхідно буде виконати інші обов'язкові вимоги.

Кожен відвідувач, крім негативного тесту на COVID-19, який має бути зроблений за добу до "Євробачення", проходитиме ще один тест через п'ять днів після конкурсу. При цьому, тестування на коронавірус в Нідерландах безкоштовне.

Перед тим, як прибути на захід, гості мають пройти онлайн-опитування через додаток і якщо у когось буде виявлений симптом, то йому доведеться залишитися вдома.

Присутні в залі не будуть стояти – організатори забезпечили сидячі місця, між якими буде дотримана необхідна дистанція.

Є ймовірність, якщо ситуація з коронавірусом в Нідерландах погіршитися, конкурс може пройти й зовсім без глядачів в залі.

Нагадаємо, що Україна зайняла 5-е місце в рейтингу найбільш популярних пісень на "Євробаченні" за березень.

Раніше повідомлялося, що учасниця від Австралії не виступатиме на сцені в Роттердамі.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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