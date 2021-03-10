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У Мережі розкритикували фінальну версію пісні Go_A для "Євробачення"

Сьогодні, 15:47

Багатьом користувачам не сподобався нова версія пісні

Група Go_A, яка цього року представляє Україну на "Євробаченні", презентувала оновлену версію конкурсної пісні "Шум" . Але не всі оцінили нову версію треку.

Музикантам довелося скоротити хронометраж пісні до трьох хвилин, як того вимагає регламент конкурсу. Також змінили текст пісні, але він все ж заснований на українському фольклорі.

Go_A
Go_A
Фото: Instagram

"Новий текст є сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, випущеної в січні, але трохи в іншому настрої, веселою. Так, в старій версії ми кликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла і ми всі дуже раді", – пояснила солістка групи Катерина Павлюченко.

Через оновленц версії пісні в Мережі виникли суперечки. У коментарях під відео в YouTube багато хто став писати, що перший варіант краще.

"Гірше, ніж перша версія", "Ну так собі", "Перша версія краще", – написали в Мережі.

Були й ті, кому оновлена версія пісні сподобалася більше.

"Дуже гідно", "Класна нова версія", "Нічого собі, слова поміняли і залишили", – написали в YouTube.

Раніше ми розповідали, як в цьому році пройде "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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