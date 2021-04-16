Алла Пугачова про скандальну пісню Маніжи на Євробаченні-2021: Чхати хотіла на все!
Примадонна заявила, що трохи б змінила текст пісні Маніжи, яка цього року представить Росію на "Євробаченні-2021"
Поки одні пісню Маніжу для "Євробачення-2021" називають образливою , інші заступаються. Наприклад, Алла Пугачова підтримала представницю Росії на міжнародному конкурсі. Примадонна в тексті пісні Маніжи ніяких образ не побачила, хоча від композиції вона не в захваті.
В ефірі YouTube-програми "Музикаліті" Алла Борисівна зазначила, що змінила б трохи слова композиції.
"Пісня якраз для" Євробачення ". Я б взагалі почала (трек) з того, що -" Знаю, що я нічого не отримаю, але я російська жінка, чхати хотіла на все! ". Ось такий текст був би чудовим", – сказала Примадонна.
Сама Маніжа Аллі Борисівні подобається. Пугачова вважає її особистістю з сильним характером, і, не дивлячись ні на що, побажала співачці удачі.
"Ти класна! Класна. І нічого не бійся. Прямо при, як танк. Як справжня російська жінка!" – сказала Примадонна.
Раніше за Маніжу заступилася українська співачка Анастасія Приходько.
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