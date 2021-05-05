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Яке місце на Євробаченні пророкують Україні – ставки букмекерів оновилися

Сьогодні, 19:46

група Go_A, яка представляє Україну, піднялася на кілька позицій вгору згідно зі ставками букмекерів

Зовсім скоро в Роттердамі відбудеться "Євробачення – 2021". Підготовка до музичного конкурсу йде повним ходом . Букмекери переглянули свій прогноз щодо гурту Go_A, яка цього року представляє Україну на міжнародному конкурсі. Шанси на перемогу трохи виросли.

Якщо раніше українському гурту пророкували 18 місце , то тепер букмекери прогнозують Go_ A 16 місце.

Незважаючи на такий прогноз, кліп українського гурту популярний серед європейців. Гурт Go_A, потрапив до ТОП-10 відео "Євробачення" за квітень, які найбільше переглядаються. Українська група на 10 місці. Варто зазначити, що в списку представлені не тільки учасники музичного змагання цього року, а й виконавці минулих років.

Нагадаємо, що в цьому році букмекери прогнозують перемогу представниці Мальти – Дестини Чукуньєре.

Перший півфінал "Євробачення" пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше ми розповідали, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на міжнародному конкурсі.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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