Пісню учасниці "Євробачення" від РФ назвали образливою для російських жінок

Текст конкурсної пісні будуть перевіряти

Скандали навколо представниці Росії на конкурсі "Євробачення" в 2021 році Маніжи Сангін не вщухають . На цей раз в конкурсній пісні Russian Woman виявили протиправні висловлювання. про повідомляє Telegram-канал Звездач.

Редакція газети "Ветеранських вістей" вважає, що сценічний номер артистки ображає гідність російських жінок і звернулася до Слідчого комітету Росії з проханням перевірити текст конкурсної пісні.

Маніжа Фото: instagram.com/manizha

На сайті газети з'явилося "комплексний висновок експертів" щодо виступу співачки.

У дослідженні вказали, що "сценічний номер спрямований на збудження міжнаціональної ворожнечі, ненависті і ворожнечі, з одного боку, між російськими та представниками середньоазіатських народів, а з іншого боку – між російськими і євреями".

Відомо, що скаргу розгляне Слідчий комітет Росії.

Пісня Маніжи для "Євробачення -2021":

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