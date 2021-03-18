Пісню учасниці "Євробачення" від РФ назвали образливою для російських жінок
Текст конкурсної пісні будуть перевіряти
Скандали навколо представниці Росії на конкурсі "Євробачення" в 2021 році Маніжи Сангін не вщухають . На цей раз в конкурсній пісні Russian Woman виявили протиправні висловлювання. про повідомляє Telegram-канал Звездач.
Редакція газети "Ветеранських вістей" вважає, що сценічний номер артистки ображає гідність російських жінок і звернулася до Слідчого комітету Росії з проханням перевірити текст конкурсної пісні.
На сайті газети з'явилося "комплексний висновок експертів" щодо виступу співачки.
У дослідженні вказали, що "сценічний номер спрямований на збудження міжнаціональної ворожнечі, ненависті і ворожнечі, з одного боку, між російськими та представниками середньоазіатських народів, а з іншого боку – між російськими і євреями".
Відомо, що скаргу розгляне Слідчий комітет Росії.
Пісня Маніжи для "Євробачення -2021":
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