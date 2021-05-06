Alyosha побажала Go_А, щоб особливий сенс їхньої пісні для Євробачення був почутий

У 2010 році Alyosha посіла сьоме місце в фіналі "Євробачення". Артистка звернулася до гурту зі словами підтримки у відеозверненні

Alyosha та Go_А Фото: instagram.com/go_a_band, пресслужба

До міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2021" залишається зовсім небагато – вже 18 травня відбудеться перший півфінал, в якому представник України, гурт Go_A, виступить під номером 15.

Співачка Alyosha, яка в 2010 році представляла Україну на конкурсі і посіла там сьоме місце, записала відеозвернення гурту і побажала, щоб "зміст їхньої пісні "Шум" був почутий".

"Від себе хочу сказати, як людина, яка була там, для мене це був не просто конкурс. Це була неймовірна можливість показати пісню про важливе. Тому я бажаю вам, щоб сенс вашої пісні був донесений, почутий і відчутий усіма людьми, які будуть її чути і бачити вас. Нехай наша енергія добереться туди, де будете ви. Думаю, що для енергії нема перепон. Тому будемо вас заряджати максимально. Успіхів, тримаємо за вас кулачки! Ви молодці, ви круті", – сказала співачка для Радіо Промінь.

Нагадаємо, цього року конкурс пройде в Роттердамі, Нідерланди. Перший півфінал "Євробачення" відбудеться 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Про що пісня Go_A – "Шум"

В інтерв'ю радіо НВ гурт пояснив, що в пісні вони співають про міфічну істоту на ім'я Шум. Цей персонаж зустрічається у багатьох народних оповіданнях і піснях, а особливо – у веснянках.

В інтерв'ю Hromadske.ua музиканти розповіли, що в першій версії пісні співалося про те, щоб Шум "прийшов і врятував людей від того, що вони зробили з планетою", у другій версії гурт посилає "позитивні вайби у всесвіт", щоб швидше закінчилася пандемія COVID-19.

Зазначимо, що за правилами "Євробачення" пісня повинна тривати не більше трьох хвилин, а перша версія треку у Go_A тривала цілі п'ять, тому колектив вирішив переробити композицію і випустити новий кліп.

Нагадаємо, цього року букмекери прогнозують перемогу на "Євробачнні" представниці Мальти – Дестини Чукуньере.

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