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Максиму Галкіну на 45-річчя подарували ювелірні прикраси й антикваріат

Сьогодні, 06:00

Днями відомий артист відсвяткував день народження. Привітати Галкіна прийшли його друзі та колеги по сцені

Що Максиму Галкіну подарували на день народження
Що Максиму Галкіну подарували на день народження
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін влаштував гучну вечірку в одному з московських ресторанів, на якій зібралося багато зірок шоу-бізнесу. Привітати артиста з 45-річчям прийшли Христина Орбакайте із чоловіком, Лайма Вайкуле, Валерія і Йосип Пригожин, Ігор Ніколаєв з дружиною Юлією Проскуряковою, Валентин Юдашкін з дружиною, Олександр Ревва, Микола Басков та інші.

Якби Галкін був в Україні, йому б точно сподобалася наша подорож на електрокарі Jaguar, під час якої можна побачити українську Ісландію та неймовірні пейзажі Трипілля.

Але чоловік Алли Борисівни отримав багато не менш розкішних подарунків, повідомляє телеканал НТВ. Наприклад, Христина Орбакайте вручила Галкіну брендовий одяг, вибір якого заздалегідь узгодила з Примадонною.

, | Pop Queen (@allapugacheva_koroleva)

Микола Басков вручив іменинникові букет квітів і дорогоцінну прикрасу. Володимир Винокур, Юрій Ніколаєв і Олександр Ревва подарували Максиму витвори мистецтва, адже гуморист колекціонує антикваріат. А старший брат і племінник Максима Галкіна подарували йому гроші.

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Алла Пугачова із задоволенням співала на ювілеї свого чоловіка, незважаючи на те що давно вже не виступає на сцені. І хоча на вечірці Галкіна гуляв майже весь російський шоу-бізнес, Філіпа Кіркорова на святі не було. Не привітав він Максима і в соціальних мережах.

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Галкін зізнався, як їм з Пугачовою вдалося зберегти міцні стосунки.

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