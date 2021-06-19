Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

Гуморист влаштував гучну вечірку в одному з московських ресторанів, на якій зібралося багато зірок

Максим Галкін влаштував гучну вечірку на честь свого дня народження Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вчора гуморист Максим Галкін відзначав день народження . Чоловікові Алли Пугачової виповнилося 45 років. З півночі артиста в Instagram вітали численні друзі і колеги. І з нагоди свого 45-річчя Галкін закотив гучну вечірку в одному з ресторанів Москви, на якій гуляв майже весь російський шоу-бізнес.

На святі були присутні Крістіна Орбакайте з чоловіком, Лайма Вайкуле, Валерія і Йосип Пригожин, Ігор Ніколаєв з дружиною Юлією Проскуряковою, Валентин Юдашкін з дружиною, Олександр Ревва, Микола Басков, Настя Івлеева, Ігор Крутой з дружиною, Гарік Харламов і інші. Зірки у себе в соцмережах ділилися відео зі свята.

Зворушливо привітала Галкіна дружина Алла Пугачова.

"Кожен день я дякую небеса, а ти знаєш мій зв'язок з ними, що ти прийшов в моє життя. Я весь час була на сцені і думала, що вона мене з кимось зв'яже і сцена дала мені тебе. Я пам'ятаю ті моменти, коли ти дуже мені не сподобався, не знаю чому ... Але я бачила тебе уві сні. я знала, що ти до мене прийдеш і зробиш моє життя дивовижним. До речі, тобі пощастило: для мене ти завжди будеш молодим чоловіком! "

Так Алла Пугачова, Максим Галкін, Микола Басков влаштували запальні танці під пісню Крістіни Орбакайте.

На ювілеї Максима Галкіна зірки багато співали і танцювали.

Ось, наприклад, тріо Максим Галкін, Ігор Ніколаєв і Микола Басков.

А ось Алла Пугачова, Лайма Вайкуле і Максим Галкін танцюють.

Між іншим, Алла Пугачова з задоволенням співала на ювілеї свого чоловіка. Варто зазначити, зараз співачка не виступає.

Коли стемніло, зірки продовжили веселитися. Так Олександр Ревва, він же Артур Пирожков, виконав кілька своїх пісень, а зірки із задоволенням танцювали.

Раніше ми розповідали, що Філіп Кіркоров не привітав Максима Галкіна з днем народження.

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