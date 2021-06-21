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Максиму Галкину на 45-летие подарили ювелирку и антиквариат

Сегодня, 06:00

На днях известный артист отметил день рождения. Поздравить Галкина пришли его друзья и коллеги по сцене

Что Максиму Галкину подарили на день рождения
Что Максиму Галкину подарили на день рождения
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин устроил громкую вечеринку в одном из московских ресторанов, на которой собралось много звезд шоу-бизнеса. Поздравить артиста с 45-летием пришли Кристина Орбакайте с супругом, Лайма Вайкуле, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, Валентин Юдашкин с супругой, Александр Ревва, Николай Басков и другие.

Будь Галкин в Украине, ему бы точно понравилось наше путешествие на электрокаре Jaguar, во время которого можно увидеть украинскую Исландию и невероятные пейзажи Триполья.

Но супруг Аллы Борисовны получил множество не менее роскошных подарков, сообщает телеканал НТВ. Так, Кристина Орбакайте вручила Галкину брендовую одежду, выбор которой заранее согласовала с Примадонной.

, | Pop Queen (@allapugacheva_koroleva)

Николай Басков вручил имениннику букет цветов и драгоценное украшение. Владимир Винокур, Юрий Николаев и Александр Ревва подарили Максиму произведения искусства, так как юморист коллекционирует антиквариат. А старший брат и племянник Максима Галкина подарили ему деньги.

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Алла Пугачева с удовольствием пела на юбилее своего супруга, несмотря на то что давно уже не выступает на сцене. И хотя на вечеринке Галкина гулял почти весь российский шоу-бизнес, Филиппа Киркорова на празднике не было. Не поздравил он Максима и в социальных сетях.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Галкин признался, как им с Пугачевой удалось сохранить крепкие отношения.

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