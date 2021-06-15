Пугачова на новому фото виглядає молодше за Галкіна: Алла Борисівна взагалі не старіє

Популярний гуморист Максим Галкін опублікував селфі зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. У Мережі обговорюють нове фото пари

У Мережі обговорюють нове фото Алли Пугачової і Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зараз Алла Пугачова вже не виступає, співачка рідко виходить у світ, і практично не дає інтерв'ю. Весь свій час артистка присвячує їх з Максимом Галкіним дітям – Гаррі і Лізи. Так що тепер кожен вихід Алли Борисівни і нове її фото активно обговорюється в Мережі.

У себе в Instagram Максим Галкін вирішив порадувати шанувальників зіркової сім'ї, показавши спільне фото з Аллою Пугачовою, зроблене в салоні автомобіля.

У Мережі обговорюють нове фото Алли Пугачової і Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Підписники звернули увагу, що на знімку 72-річна співачка виглядає молодше 44-річного чоловіка.

"Які гарненькі! Аллочка красуня наша! Любимо вас!"

"Алла Борисівна взагалі не старіє"

"З кожним роком все красивіше і очі щасливі"

"Алла Борисівна виглядає молодше Галкіна"

"А кажуть, що час не можна повернути назад. Виявляється, можна і любов тому причина. Алла ви гарнішаєте з кожним вдень"

Нагадаємо, цього року Алла Пугачова і Максим Галкін святкують 20-ту річницю спільного життя. Знаменитості познайомилися в 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим. Незабаром вони розлучилися – серце Примадонни відвоював молодший її на 27 років гуморист. Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.

Варто зазначити, що діти Пугачової і Галкіна не бояться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти – вони готують, вірші розповідають, співають. Шанувальники завжди раді, коли в соцмережах з'являються нові відео з двійнятами. Наприклад, недавно Гаррі і Ліза продемонстрували свою акторську майстерність .

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться сюжеті:

Раніше колишня хатня робітниця Алли Пугачової розкрила деталі початку роману Галкіна і Примадонни.

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