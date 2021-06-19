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Галкін напередодні 20-річчя стосунків з Пугачовою пояснив, у чому секрет їх пари: Моя дружина завжди має рацію

Сьогодні, 19:30

Алла Пугачова і Максим Галкін познайомилися в 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим

Максим Галкін розповів про сімейне життя з Аллою Пугачовою
Максим Галкін розповів про сімейне життя з Аллою Пугачовою
Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Вчора Максим Галкін шумно відзначив свій день народження. На ювілеї гумориста гуляв весь російський шоу-бізнес. Дружина Галкіна Алла Пугачова практично не відходила від іменинника ні на крок, супроводжуючи його на торжестві і підтримуючи. Співачка зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

"Кожен день я дякую небеса, а ти знаєш мій зв'язок з ними, що ти прийшов в моє життя. Я весь час була на сцені і думала, що вона мене з кимось зв'яже і сцена дала мені тебе ", – сказала співачка.

Пугачова додала, що Галкіну пощастило, тому що він завжди буде для неї молодим чоловіком, а різниця у віці робить співачку щасливою. Сам Максим Галкін після таких слів теж вирішив сказати тост, але в честь своєї дружини.

Алла Пугачова і Максим Галкін
Алла Пугачова і Максим Галкін
Фото: Instagram.com

Гуморист зазначив, що цього року виповнюється 20 років, як вони зі співачкою разом. Галкін і Пугачова познайомилися в липні, а стосунки їх почалися в листопаді. Як зізнався Максим, за ці роки він зрозумів одну важливу річ.

"Я зрозумів і серцем і розумом, що в моєму житті не було жодного випадку, коли б моя дружина не мала рації. Я вам клянусь, жодного випадку! Тобто може, я в перший момент з нею не погоджувався, може я був злий на неї в першу хвилину, через пів години я опам'ятовувался і знову її любив. Але не було випадку, щоб потім через там кілька тижнів, місяців і років я не зрозумів, що вона не мала рацію. Вона завжди має рацію. Ви запитаєте : "У чому щастя нашого союзу?" А в тому, що моя дружина завжди має рацію і я в цьому не сумніваюся. Це не означає, що кожен з чоловіків присутніх тут, повинен шукати свою Пугачову. Ви свою Пугачову вже знайшли. Вона поруч з вами – просто зрозумійте, що вона завжди права на 100%. Як тільки в це зрозумієте, будете щасливі ", – сказав гуморист.

maximalla_family (@maximalla_family)

Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова і Максим Галкін пристрасно поцілувалися.

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